Sardine: Roma abbandona Bologna, la foto con Benetton unico motivo? (Di martedì 4 febbraio 2020) Anche le Sardine si dividono. Ad Ogongo e il movimento Romano non sono piaciute le foto di Santori e i fondatori bolognesi con Benetton: “ha minato gravemente l’integrità e la credibilità del movimento”. Chi credva che a ‘loro’ non sarebbe mai potuto capitare, oggi sarà deluso. Le Sardine sono ‘umane’ e ci sono divisioni persino … L'articolo Sardine: Roma abbandona Bologna, la foto con Benetton unico motivo? proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

HuffPostItalia : La scissione delle Sardine. Il movimento di Roma si stacca da Bologna: 'Santori&Co non sono più un riferimento' - lorepregliasco : Le Sardine diventano il primo movimento a scindersi prima ancora di essere nato - repubblica : La Sardine di Roma rompono coi fondatori di Bologna: 'Sbagliato l'incontro con Benetton' -