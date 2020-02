Sapete quanto costa la nuova villa di Harry e Meghan? La cifra ha fatto infuriare la regina (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo aver rinunciato al titolo reale, Harry, Meghan e il piccolo Archie si sono trasferiti in Canada. La coppia ha messo gli occhi su una villa dal costo di 35 milioni di dollari, cosa che, secondo il quotidiano The Sun, avrebbe fatto infuriare la regina Elisabetta. Sapete quanto costa la villa di Harry e Meghan? La cifra ha fatto infuriare la regina Situata nel quartiere più esclusivo di Vancouver, Golden Miles, la villa scelta da Harry e Meghan sarebbe un vero e proprio gioiello nel cuore del Canada. La casa è disposta su 4 livelli ed è composta da una grande zona giorno con ampie vetrate panoramiche, 6 camere da letto, 5 bagni, oltre ad una lussuosa suite per gli ospiti e dispone, inoltre, di una vista mozzafiato sull’oceano. In più nella residenza è presente un giardino d’inverno su un terreno di quattro acri con due punti di accesso alla spiaggia privata. Secondo la casa ... velvetgossip

chiossimanuela2 : Ragazzi non sapete leggere Non sapete comunicare Non sapete vivere Non sapete punto. Offendi quanto vuoi. Ma sia… - wittelsboleyn : Io ad una settimana dall'esame. Quanto odio la ripetizione, vi giuro, voi non lo sapete. - GsStroppa : RT @Star_flex_: #4febbraio #WorldCancerDay #WorldCancerDay2020 ??Fatevi un giretto nei reparti oncologici e vi renderete conto di quanto si… -