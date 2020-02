Sanremo2020: ecco tutte le anticipazioni dei brani in gara (Di martedì 4 febbraio 2020) La redazione di Domanipress è stata presente al teatro Ariston per assististere alle prove generali dei cantanti in gara al Festival di Sanremo, al via oggi, martedì 4 febbraio 2020, in diretta su Rai1. ecco tutte le anticipazioni e le sorprese dei brani in gara. Achille Lauro – fuori dagli schemi come sempre, bel pezzo per il trapper più furbo del giro dei trapper. Dovrebbe essere una canzone d’amore, ma il titolo strizza astutamente l’occhio al politically uncorrect, specialità della casa. Pensata per piacere. E arrivare al podio. Anastasio – Chitarre distorte per il vincitore di X Factor 2018 potente, mi ha sorpreso, sicuramente sul podio. Diodato – Ballatona intima piano e voce che nel refrain cresce esattaente come tutti si aspettano. davvero bella, bravo, podio meritato Elodie – L’accoppiata Mahmood-Dardust, vincente a Sanremo 2019, stavolta parla al ... domanipress

MarioManca : Oggi iniziano quei 5 giorni meravigliosi in cui metà della mia timeline vorrà fare l'alternativa e scriverà cose co… - frankgabbani : Io incontro voi… e viceversa! Effettivamente è da un po’ che non ci vediamo faccia a faccia, e allora ecco un bel c… - RadioItalia : Ecco tutto quello che farà @TizianoFerro a #Sanremo2020! -