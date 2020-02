Sanremo, Lega ancora all'attacco di Junior Cally: "È un'offesa al nostro Paese" - (Di martedì 4 febbraio 2020) Francesca Galici Red carpet Sanremo 2020 Continua l'offensiva politica contro Junior Cally a Sanremo: la Lega in una nuova nota esprime ancora il suo dissenso, considerandolo un esempio negativo opposto a quello positivo di Miss Italia Al teatro Ariston fervono i preparativi per la prima serata del festival di Sanremo ma a poche ore dal via non si placano le polemiche. Amadeus, il direttivo Rai e l'intera macchina di Sanremo ha fatto quadrato per difendersi dalle molte accuse che sono piovute addosso al Festival. Dalla presenza di Rula Jebreal, passando per le frasi infelici del conduttore in conferenza stampa, i compensi e la presenza di Junior Cally, non sono mancate le polemiche nel pre Festival. Se tutte sono presto rientrate, non senza fare rumore, l'ultima continua a tenere banco anche in ambito politico. Questo pomeriggio, Morgan ha esagerato in una parodia di Junior ... ilgiornale

