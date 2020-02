Sanremo, le pagelle della prima sera: pubblico severo con la Leotta, Achille Lauro si spoglia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo è partito, è il momento di tirare le somme e di consegnare le pagelle del primo quadrimestre. Una prima puntata – prevedibilmente e infinitamente lunga – in cui ci sarebbe da recensire la qualunque, dal look del bassista dell’orchestra agli occhiolini di Tiziano Ferro. Ma non possiamo, questo articolo sarebbe sequestro di persona. Quindi ecco i voti di tutto ciò che ci farà ricordare di questa prima serata: Lo show 7 ALLA SCENOGRAFIA DI GAETANO CASTELLI: bello il momento dell’accensione dello studio da parte di Amadeus (anche se con una gestualità rigida da hostess di Ryanair). Il palco si è presentato con una veloce costruzione di luci che, per un momento, ha dato l’illusione di essere all’Eurovision, ma con molti meno concorrenti in quota LGBTQI. Ha qualcosa di già visto, ma è bella e funzionale. Considerate che l’Ariston è uno spazio – in termini di ... thesocialpost

