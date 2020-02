Sanremo, la prima volta di Piero Pelù e l'endorsement alle Sardine: "Per fortuna sono arrivate" - (Di martedì 4 febbraio 2020) Francesca Galici Red carpet Sanremo 2020 Da sempre politicamente impegnato, Piero Pelù sarà sul palco di Sanremo e alla vigilia della kermesse si prodiga in un elogio alle Sardine, secondo lui un'arma contro il "fascismo 2.0" Oggi prende il via il 70esimo festival di Sanremo e Piero Pelù sarà uno dei concorrenti che si contenderà la vittoria finale. Il Corriere della sera ha intervistato El Diablo, che per la prima volta salirà sul palco dell'Ariston, una decisione inaspettata da parte di un artista che è sempre stato contro il sistema e le sue omologazioni. Piero Pelù ha deciso di partecipare al festival di Sanremo per celebrare il traguardo dei 40 anni di carriera. prima di lui altri cantanti atipici per l'Ariston hanno deciso di suonare sul palcoscenico più nazional popolare del Paese: i Subsonica, Vasco Rossi, Rino Gaetano e Zucchero sono solo alcuni degli artisti che ... ilgiornale

Tg1Raiofficial : Vigilia di @SanremoRai ed é già @Fiorello show. A #Sanremo é tutto pronto per il via domani sera del 70esimo… - N_DeGirolamo : Buona serata amici, questa sarà una bella settimana molto intensa! ?? La prima volta anche a Casa Sanremo Official.… - Adnkronos : #Sanremo, @MarroneEmma al festival per la prima volta da ospite -