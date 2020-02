Sanremo: gli amori e le coppie più chiacchierati della storia del Festival (Di martedì 4 febbraio 2020) amori veri, finti, di facciata o semplicemente ricreati dai giornali e dai gossip di turno. Sanremo è stato sempre condito da pettegolezzi riguardo le coppie più chiacchierate dell’Ariston. Quali sono i volti più noti che hanno fatto impazzire pubblico e stampa nella loro storia d’amore? Le coppie e gli amori di Sanremo Al Bano e Romina Power È doveroso aprire con una delle coppie più amate, divenuta famosa in tutto il mondo grazie a Felicità, canzone cantata guardandosi negli occhi nel 1982. Non era la prima volta di Al Bano a Sanremo, ma fu la prima in coppia, che rimase storica. Il fortunato duo tornò all’Ariston nel 1984 vincendo con Ci sarà; nell’87 Nostalgia canaglia li fa arrivare terzi. Nel 1991 si esibirono per l’ultima volta come coppia ufficiale a Sanremo. Poi la scomparsa di Ylenia, l’incontro con Loredana Lecciso. Nel 2015 torneranno, cantando ... velvetgossip

