Sanremo Giovani 2020: tutto sul concorso Nuove Proposte (Di martedì 4 febbraio 2020) Parallelamente al Festival di Sanremo inizia stasera il concorso Nuove Proposte, la competizione interna a Sanremo 2020 che premia i cantanti Giovani più talentuosi del panorama musicale italiano. Ecco chi sono i cantanti in gara per il concorso Nuove Proposte, come funziona la competizione e quali sono le giurie che voteranno le esibizioni. fanpage

team_world : Al via questa sera SANREMO 2020! Clicca qui > - IlContiAndrea : Il #PremioLunezia per Sanremo va a Diodato per il testo “Fai rumore” mentre tra i Giovani vince brano “Nel bene e n… - bwinItalia : ???? I 'pluriconduttori' del #FestivaldiSanremo sono Pippo Baudo (13) e Mike Bongiorno (11). #Amadeus è alla prima es… -