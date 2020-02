Sanremo, diretta prima serata. Rula Jebreal "punge" Amadeus: «Stasera cerchiamo di non fare gaffes» (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020, è tutto pronto per la prima puntata. Sul palco dell'Ariston prende il via questa sera la 70esima edizione del Festival della canzone italiana, la prima condotta da Amadeus.... ilmattino

Raiofficialnews : #Sanremo2020, la conferenza stampa in diretta streaming ? - team_world : Al via questa sera SANREMO 2020! Clicca qui > - LaStampa : Don #Fiorello benedice il Festival #Sanremo2020: la diretta dei nostri inviati @alicetta @LucaDondoni… -