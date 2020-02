Sanremo, diretta prima serata. Fiorello apre vestito da prete: «Io, il Rocco Casalino di Amadeus». Leo Gassmann e Tecla in semifinale per le nuove proposte (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020, è tutto pronto per la prima puntata. Sul palco dell'Ariston prende il via questa sera la 70esima edizione del Festival della canzone italiana, la prima condotta da Amadeus.... ilmattino

Sanremo diretta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sanremo diretta