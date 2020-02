Sanremo, Diletta Leotta replica alle critiche di Paola Ferrari (Di martedì 4 febbraio 2020) Questa volta ci siamo per davvero. Poche ore e avrà inizio il Festival di Sanremo. Sul palco assieme ad Amadeus per la prima serata ci saranno anche Rula Jebreal e Diletta Leotta. Proprio la giornalista sportiva ha approfittato della conferenza stampa per ribattere alle critiche espresse dalla collega Paola Ferrari. Il consiglio di Paola Ferrari a Diletta Leotta Che Paola Ferrari abbia, per così direi, il dente avvelenato verso Diletta Leotta è cosa nota da qualche tempo. Già a inizio anno, ben lontano da Sanremo, la storica conduttrice della Domenica Sportiva aveva punzecchiato la Leotta sugli interventi al seno e al lato B. Un mese fa, invece, è arrivata un’altra decisa stoccata: “L’unico consiglio che posso darle è di indossare un vestito migliore dell’ultima volta, quando sembrava una tenda damascata“. Una frecciatina che non si cura di nascondere un certo risentimento ... thesocialpost

