Sanremo 2020, Tiziano Ferro: cosa farà nelle cinque serate (Di martedì 4 febbraio 2020) Di seguito l'elenco completo e aggiornato con tutte le performance di Tiziano Ferro nell'arco delle cinque serate: Nella prima serata del Festival di Sanremo 2020 (4 febbraio) Tiziano Ferro interverrà per tre esibizioni, canterà 3 brani della quale 2 sono cover: canterà Nel blu dipinto di blu, brano originario di Domenico Modugno; Almeno tu nell'universo portata al successo da Mia Martini nel Festival 1989 e Accetto Miracoli, secondo singolo estratto dal suo ultimo album di inediti che prende lo stesso titolo del singolo. Sanremo 2020, Tiziano Ferro: "Succederanno cose belle, divertenti ed emozionanti. Non vedo l'ora" Tiziano Ferro sarà uno degli ospiti che saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo insieme ad Amadeus, conduttore della 70esima edizione del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1, in prima serata, dal 4 all'8 febbraio 2020.Il cantante sarà presente ... blogo

