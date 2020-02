Sanremo 2020: Tiziano Ferro, che sul palco porta «Amore, famiglia e fede» (Di martedì 4 febbraio 2020) Tiziano Ferro sulla copertina del numero 29 di «Vanity Fair»Tiziano Ferro sulla copertina del numero 29 di «Vanity Fair»Tiziano Ferro sulla copertina del numero 29 di «Vanity Fair»Tiziano Ferro sulla copertina del numero 29 di «Vanity Fair»Tiziano Ferro a Sanremo 2002 sarà più di un ospite, più di un super ospite. Una presenza fissa, sul palco per tutte e cinque le serate. Talmente incredibile che persino lui ci scherza su. «Ma tu l’avresti detto che avresti fatto tutte e cinque le serate di Sanremo?». «Devo essere sincero: neanche sotto tortura», il siparietto andato in scena sul suo profilo Instagram. E a poche ore dal fischio d’inizio, il cantante in Rete ha condiviso ciò che porterà con sé sul palco, più di un portafortuna: la fede nuziale, che lui e il marito Victor Allen si sono scambiati la scorsa estate. Prima le nozze segrete a Los Angeles e poi l’unione civile di ... vanityfair

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -