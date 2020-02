Sanremo 2020, testi canzoni: «Il sole ad est» di Alberto Urso (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alberto Urso Alberto Urso è tra i 24 big del Festival di Sanremo 2020 con Il sole ad est, una canzone che parla di amore da tutti i punti di vista, rappresentato dal forte legame tra un uomo e la terra, intesa come luogo a lui caro. Il brano dà anche il titolo all’album del tenore, uscito il 31 ottobre 2019, che dal 7 febbraio sarà disponibile nella versione Special Edition, contenente – tra gli altri – proprio il pezzo sanremese. canzoni Sanremo 2020: il testo de «Il sole ad est» di P. Romitelli – G. Pulli Ed. Sony/ATV Music Publishing (Italy)/Giamaica/Impatto – Milano – Bologna Le onde che portano navi per mare E lontano lo sguardo di un faro Tra noi e il divenire È un lento fuggire Le luci di casa mi sembrano stelle Su terre che han voci materne Nel mio scomparire Se ne vanno a dormire Per te Ho nel cuore il sole ad est E nel mondo ovunque vada Mi ... davidemaggio

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -