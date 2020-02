Sanremo 2020, pronostici: chi sono i favoriti per la vittoria del Festival (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020 prenderà ufficialmente il via stasera, martedì 4 febbraio, ma i bookmakers già hanno iniziato a fare i pronostici su chi, tra i concorrenti in gara, potrebbe trionfare. Questo ovviamente ancor prima di ascoltare personalmente i brani, basandosi esclusivamente sulle preferenze del pubblico per alcuni determinati artisti e, soprattutto, su quanto dichiarato dai giornalisti e dai critici che hanno avuto modo di approcciarsi già alle canzoni. E c’è una cosa su cui sono quasi tutti d’accordo: il favorito di questa 70esima edizione del Festival è Anastasio. Il trionfo del cantante, già vincitore di X Factor, è dato a 4.5. Il suo brano, lo ricordiamo, si intitola Rosso di rabbia. Sanremo 2020, favoriti: Anastasio, Alberto Urso e Achille Lauro A dare filo da torcere ad Anastasio, secondo i bookmakers e i loro pronostici relativi a Sanremo 2020, saranno Alberto Urso e Achille Lauro. ... velvetgossip

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -