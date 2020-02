Sanremo 2020, martedì 4 febbraio. Il programma ufficiale della prima serata: l’ordine di uscita dei cantanti e degli ospiti. Aprono i Giovani, ci sono Al Bano e Romina (Di martedì 4 febbraio 2020) Sarà una serata dalle emozioni forti, la prima del Festival di Sanremo 2020: ricchissima di musica e di ospiti come tutte le cinque serate dell’edizione numero 70 della kermesse canora. E’ stato ufficializzato l’ordine di uscita e una scaletta di massima della prima serata che avrà inizio alle 20.40 circa, in diretta su Raiuno e da seguire anche con la Diretta Live di OA Sport e OA Plus. Il Festival si aprirà con i quattro giovani in gara, due soli dei quali supereranno il turno per partecipare alla finale di domani. In programma i primi due quarti di finale: Eugenio in Via Di Gioa sfideranno Tecla, mentre Fadi affronterà Leo Gassmann. A seguire le esibizioni dei primi dodici Big in gara con questa sequenza: Irene Grandi – Finalmente io Marco Masini – Il confronto Rita Pavone – Niente (Resilienza 74) Achille Lauro – Me ne frego Diodato – Fai rumore Le Vibrazioni – ... oasport

