Sanremo 2020, Mario Adinolfi commenta l’esibizione di Tiziano Ferro: «Non ha la disperazione di Mia Martini» (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La seconda esibizione di Tiziano Ferro sul palco dell’Ariston è stata commovente, seppur con qualche sbavatura. Il cantante di Latina – sia per la difficoltà della canzone cantata a Sanremo 2020, sia per l’emozione di ricordare una personalità così grande del mondo della musica – ha commesso alcuni errori di intonazione durante il suo omaggio a Mia Martini con ‘Almeno tu nell’universo’. E per Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, il motivo sta nella sua sazietà. LEGGI ANCHE > Al Bano e Romina a Sanremo 2020 scatenano il pubblico, ma lui quasi scivola sulle scale VIDEO In una sorta di mini-pagella istantanea, Adinolfi ha voluto dare i suoi voti alla prima parte della prima serata di Sanremo 2020. Tra le sue valutazioni spiccano un 8 a Diletta Leotta e un 4 ad Anastasio, reo di essere troppo ‘inkazzato’ senza alcun motivo. Insomma, una rabbia ... giornalettismo

