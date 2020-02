Sanremo 2020, l’esordio per il maestro Cipolla: «Tutto nacque da una promessa degli Eugeni…» – L’intervista (Di martedì 4 febbraio 2020) Non solo Nuove proposte in gara, ma anche nuovi maestri a dirigere l’orchestra di Sanremo 2020. Come Alberto Cipolla, classe 1988, che dirigerà gli orchestrali dell’Ariston e gli Eurgenio in via di Gioia, in gara tra i Giovani. Un percorso di studi a Tutto tondo tra Conservatorio di Torino, CPM di Milano e la scuola Apm di Saluzzo (Cuneo), che è andato di pari passo al lavoro come insegnante di pianoforte, alla composizione di colonne sonore per film (come nel caso del brano L’Ultimo Giorno che fa da colonna sonora al documentario del 2012 Il Corridore, diretto da Paolo Casalis e Stefano Scarfia). Il maestro Cipolla ha all’attivo anche numerosi spettacoli teatrali, musical, progetti personali e due album alle spalle: Soundtrack for Movies in Your Head e Branches, in cui si coniugano elementi della musica classica ai sound più elettronici, sconfinando anche nel ... open.online

