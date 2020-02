Sanremo 2020, le voci su Cristiano Ronaldo: ha prenotato un intero ristorante per Georgina? (Di martedì 4 febbraio 2020) Fans in delirio per i rumors che si stanno accavallando sulla probabile presenza di Cristiano Ronaldo a Sanremo 2020, al via tra poche ore sotto la conduzione di Amadeus e Fiorello. Il fuoriclasse portoghese, secondo alcune voci che circolano raccolte e rilanciate da Dagospia, avrebbe prenotato un i liberoquotidiano

Sanremo 2020 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sanremo 2020