Sanremo 2020, Le Vibrazioni con “Dov’è” riportano al Festival Vessicchio (Di martedì 4 febbraio 2020) Una delle band più longeve della musica italiana, Le Vibrazioni, torna al Festival di Sanremo 2020 per la terza volta: la canzone in gara è Dov’è. Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda sono pronti a stupire ancora una volta. Nel 2019 hanno girato l’Italia con il loro tour composto da 80 concerti ma non è finita qua: Le Vibrazioni sono già pronte a partire per il nuovo tour “LE Vibrazioni IN ORCHESTRA DI E CON PEPPE Vessicchio” dal 17 marzo 2020 a Palermo. Le Vibrazioni raccontano “Dov’è” Quali sensazioni state provando a poche ore dall’inizio del Festival? “Le emozioni sono tante: contentezza, adrenalina (forse troppa), serenità, tranquillità. Quando abbiamo fatto la prima volta nel 2005 eravamo molto giovani e quindi decisamente più spaventati rispetto ad ora.” Quale è la fonte di ... notizie

