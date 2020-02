Sanremo 2020 le sensazioni di Gabbani, Masini, Anastasio, Irene Grandi e altri big dopo le prove | Video (Di martedì 4 febbraio 2020) Durante il party serale di Casa Sanremo 2020, tradizionale ritrovo dei big in gara a 24 ore dall’inizio della competizione, abbiamo avuto modo di avvicinare moltissimi dei campioni più amati: da Marco Masini fino a Francesco Gabbani, passando per le bellissime Elodie, Elettra Lamborghini, Irene Grandi e Levante. Anche Anastasio ha sorriso al buffet, mentre Morgan si è presentato con un mantello rosso al fianco di Bugo. Francesco Gabbani è stato decisamente il più disponibile e ha spiegato come le sensazioni siano ottime: “Le sensazioni sono davvero belle dopo le prove, mi è piaciuto tantissimo fare il red carpet”. Irene Grandi è molto grintosa quando spiega “Il red carpet non c’era, è stato bello”, mentre Marco Masini ha scherzato “Io sono anziano, lo devono fare i giovani”. Giovani come la bella Elettra Lamborghini richiestissima per i selfie, mentre Elodie ci saluta con il sorriso ... giornalettismo

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -