Sanremo 2020, L'Altro Festival su RaiPlay, Saverio Raimondo a Blogo risponde a Savino: "Ma quale rivoluzionario, Dopo Festival in streaming l'ho fatto io 5 anni fa" (Di martedì 4 febbraio 2020) "Sono stupito che la Rai non riconosca quello che fu un suo esperimento riuscito. Dovrebbe vantarsene, dispiace non lo faccia. Nel 2015, insieme a Sabina Nobile, ho condotto il DopoFestival, in onda solo in streaming. Il sito non si chiamava RaiPlay, come oggi, ma era il sito della Rai. Quindi farlo oggi in streaming non è rivoluzionario, come invece ha detto Nicola Savino. Anzi, farlo oggi è un po' più facile di 5 anni fa. 5 anni fa in Italia non c'erano Netflix e Amazon Prime, noi siamo stati i pionieri. I rudimenti e l'aperta campagna di cui parla oggi la Rai erano il sito della Rai, che in effetti andava in buffering molto spesso, dimostrandosi una piattaforma non adeguata". Lo ha detto Saverio Raimondo, rispondendo attraverso Blogo alle dichiarazioni rilasciate oggi da Nicola Savino in conferenza stampa a proposito di L'Altro Festival (nome nuovo del DopoFestival), che sarebbe ... blogo

