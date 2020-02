Sanremo 2020, la generazione Deejay Tv si ritrova sui social per Ama e Fiore (Di martedì 4 febbraio 2020) Amadeus, Fiorello, Nicola Savino, Sabrina Salerno: Sanremo 2020 porta (simbolicamente) all'Ariston un'intera generazione di volti televisivi oltre che di telespettatori cresciuti tra l'Aquafan e le registrazioni fiume del Festivalbar nelle principali piazze italiane. E il richiamo a quella stagione -che parte da un'amicizia lunga35 anni, maturata all'ombra di Radio Deejay e soprattutto di un cult come Deejay Television - è arrivato direttamente da Fiorello che ha evocato quella stagione musicale e televisiva.Sanremo 2020, la generazione Deejay Tv si ritrova sui social per Ama e Fiore pubblicato su TVBlog.it 04 febbraio 2020 22:02. blogo

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -