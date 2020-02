Sanremo 2020, la classifica parziale dopo la prima serata del Festival (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020, la classifica parziale dopo la prima serata del Festival Sanremo 2020 classifica – Questa sera, 4 febbraio 2020, è andata in onda su Rai 1 la prima serata del Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus. In tutto si sono esibiti 12 “Campioni” che sono stati giudicati dalla sola giuria Demoscopica. Di seguito la classifica parziale che verrà integrata domani, dopo l’esibizione degli altri 12 big. classifica prima serata Sanremo 2020 Notizia in aggiornamento… Nuove proposte Per la sezione “Nuove proposte” si sono esibiti in “sfide dirette” i primi quattro artisti divisi in coppie, giudicati sempre dalla giuria Demoscopica. Hanno ottenuto l’accesso alla quarta serata del Festival di Sanremo 2020: Tecla Insolia, che vince la sfida con Eugenio in Via Di Gioia Leo Gassmann vince la sfida con Fadi Dove vedere il Festival di ... tpi

