Sanremo 2020, il monologo di Diletta Leotta: il testo e il discorso integrale (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020, il monologo di Diletta Leotta: discorso integrale Questa sera, 4 febbraio 2020, in occasione della prima serata del Festival di Sanremo, Diletta Leotta ha tenuto un monologo che ha subito fatto il giro dei social. La giornalista sportiva è una delle 10 conduttrici scelte da Amadeus per affiancarlo nella conduzione di questa settantesima edizione del Festival. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 LA NOSTRA DIRETTA Nella prima serata del Festival di Sanremo 2020 Diletta Leotta è accompagnata dalla giornalista palestinese Rula Jebreal. Il testo integrale del monologo di Diletta Leotta al Festival di Sanremo 2020: “Sono bellissima, ma sapete la bellezza capita, non è un merito. Certo può essere un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui, starete pensando. Sono una conduttrice sportiva, ma sarei ipocrita se dicessi che il mio aspetto sia qualcosa di ... tpi

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -