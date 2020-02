Sanremo 2020, il messaggio di Elodie su Telegram: “Così siamo vicini” (Di martedì 4 febbraio 2020) Elodie ha creato un gruppo su Telegram dedicato ai suoi fan nella settimana della sua partecipazione al Festival di Sanremo. La cantante ha mandato un messaggio vocale per far sentire la sua vicinanza agli ammiratori, entusiasti del gesto della loro cantante. Elodie: il gruppo su Telegram Con un costante dialogo con i propri fan, Elodie ha dato vita a un gruppo su Telegram tutto per loro: This is Elodie è il nome così come quello del suo ultimo album. La cantante ha aggiornato i fan sulle sue emozioni pre-Sanremo e si è detta felicissima di poter prendere parte all’evento. “Così siamo vicini”, ha aggiunto, mantenendo la promessa fatta ai fan di aggiornarli personalmente sulle emozioni provate durante la sua partecipazione alla kermesse. https://www.notizie.it/wp-content/uploads/2020/02/Elodie-Telegram.ogg Il fidanzato della cantante intanto, Marracash, ha dichiarato ... notizie

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -