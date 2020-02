Sanremo 2020, gli ospiti di stasera al Festival. Al Bano e Romina Power infiammano l’Ariston. Debuttano Fiorello e Tiziano Ferro (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo un lungo countdown finalmente è arrivato il grande giorno: questa sera, martedì 04 febbraio 2020, partirà la settantesima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. A condurre, con la presenta di dieci “bellissime” donne, sarà, come ben sappiamo, Amadeus. Ma cosa vedremo nella prima puntata di Sanremo 2020 in diretta dalla storica location del Teatro Ariston? Il programma ormai è noto. Nella prima puntata del Festival di Sanremo inizierà ovviamente la gara canora. Ascolteremo, dunque, le prime 12 canzoni dei 24 “Campioni” in gara e le prime 4 delle 8 “Nuove Proposte”. Ma non è Sanremo senza gli ospiti, giusto? Allora scopriamo subito chi interverrà nella prima serata della kermesse tra l’esecuzione di un brano e l’altra. ospiti prima puntata Sanremo 2020: al Teatro Ariston arrivano Emma Marrone e alcuni attori del film “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino. Nella ... oasport

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -