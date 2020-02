Sanremo 2020, Fiorello vestito da prete apre la serata: “Il Festival è una disgrazia” (Di martedì 4 febbraio 2020) Inizia ufficialmente Sanremo! apre la prima serata della kermesse: Fiorello. Lo showman è entrato in scena vestito da prete -il primo vestito di Don Matteo-. “Scambiamoci un segno di pace, è un anno difficile” ha esordito il comico. “Intervengo per salvare Amadeus” Fiorello non ha resistito e con la sua solita verve ha introdotto il conduttore; non sono mancati riferimenti alle polemiche che hanno preceduto il Festival e qualche battuta. “Sono qui per salvare Amadeus, ha combinato un casino. Si è messo contro tutti: donne e uomini. Senza di me non poteva iniziare. Lo accompagnerò tutte le sere”. “Amadeus è il mio grande amico!” L'articolo Sanremo 2020, Fiorello vestito da prete apre la serata: “Il Festival è una disgrazia” proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

