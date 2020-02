Sanremo 2020, Fiorello fa Don Matteo: "Vestito così facciamo il 35%. Sarò il Casalino di Amadeus" (Di martedì 4 febbraio 2020) “Buonasera fratelli, buonasera sorelle, benvenuti a questo festival di Sanremo. C’è bisogno di pace”. Il Festival di Sanremo 2020 apre con la ‘benedizione’ di Fiorello, che entra dalla platea Vestito da prete.Lo showman ha fatto il suo esordio da mattatore sul palco di Sanremo 2020, calamitando l’attenzione del pubblico dell’Ariston e dei telespettatori con una performance stellare.“Questo 2020 è iniziato con quattro disgrazie: l’Australia ha preso fuoco, abbiamo scampato una quasi terza il virus, Sanremo! Ma il pericolo numero uno lo abbiamo qua”, ha detto ironico Fiorello. Lo showman ha proseguito: “Santo Padre: non disdica il canone Rai, non si arrabbi, il mio è un abito di scena...”. E rivolgendosi sorridente al direttore di Rai Uno Stefano Coletta in prima fila: “Non è un ... huffingtonpost

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -