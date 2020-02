‘Sanremo 2020’, Elettra Lamborghini insultata da un hater: “Palla di lardo, cafona”. L’iconica replica (trash) della cantante! (Di martedì 4 febbraio 2020) Elettra Lamborghini è indubbiamente uno dei Big più discussi, tra quelli in gara all’ultimo Festival di Sanremo: come vi abbiamo raccontato in QUESTO post già Cristiano Malgioglio aveva commentato ironicamente la partecipazione della giovane ereditiera alla celebre kermesse musicale e anche per quel che riguarda il pubblico, non tutti sembrano aver apprezzato questa scelta di Amadeus. E l’onda mediatica che sta ovviamente coinvolgendo l’ex giudice di The Voice Of Italy non è sempre positiva: per i tantissimi messaggi di sostegno, non mancano quelli negativi, a volte offensivi. Proprio ad uno di questi Elettra ha risposto in modo piccato e ironico: “Bella palla di lardo. Cafona peggio di una scrofa“, ha scritto l’hater della Lamborghini, che non ha esitato a difendersi senza usare mezze misure con una risposta che ha fatto il giro del web ... isaechia

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -