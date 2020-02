Sanremo 2020: ecco quanto guadagnano Amadeus e tutte le conduttrici del festival (Di martedì 4 febbraio 2020) Gli stipendi di Sanremo 2020 Anche quest’anno, con l’inizio del festival di Sanremo, arrivano le indiscrezioni sui cachet dei principali protagonisti, a partire da Amadeus per arrivare alle presentatrici che lo affiancheranno, che in questa edizione saranno 11. La 70esima edizione del festival vedrà infatti la partecipazione di Monica Bellucci, Laura Chimenti, Antonella Clerici, Emma D’Aquino, Rula Jebreal, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodriguez, Sabrina Salerno, Alketa Vejsiu e Mara Venier. Ma prima di arrivare al loro compenso, vediamo quanto guadagnerà il presentatore dell’attesissima kermesse musicale, Amadeus. Stipendi Sanremo 2020: quanto guadagna Amadeus Il conduttore e direttore artistico di questa edizione della kermesse, stando a quanto riporta Il Giornale, incasserà tra i 500 e i 600 mila euro, più o meno come i suoi predecessori. Una ... tpi

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -