Sanremo 2020, ecco il famosissimo cantante che la Rai voleva come direttore artistico al posto di Amadeus: “Ho rifiutato” (Di martedì 4 febbraio 2020) Dopo l’esordio in radio e decine di programmi di successo in Rai e Mediaset, Amadeus ha conquistato la conduzione e la direzione artistica del Festival di Sanremo. Adesso però uno dei più famosi cantanti italiani ha rivelato che la Rai aveva chiesto a lui di essere il nuovo direttore artistico della kermesse canora. A viale Mazzini avevano fatto una proposta interessante a Vasco Rossi, che in una recente intervista rilasciata a La Stampa ha spiegato come mai ha rifiutato. “Per un attimo ho pensato di fare come Baglioni: accettare di fare Sanremo per consacrare me stesso e le mie canzoni. Farle cantare a tutti, ai superospiti ma anche ai concorrenti. Un duetto qua, un duetto là. Sigla iniziale e finalmente sempre una mia canzone. Poi però ho rifiutato. Ho pensato che io non ho bisogno di tanta promozione. Però, un bel conflitto di interessi, non le pare?”. Anche se non ... bitchyf

