Sanremo 2020: Diletta Leotta, il monologo sulla bellezza non convince – VIDEO (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Era fra i momenti più attesi della prima serata del Festival di Sanremo 2020: come annunciato in conferenza stampa, oltre a presentare i vari artisti in gara e a prestarsi a delle gag divertenti, Diletta Leotta ha preparato ed eseguito un monologo sul suo vissuto personale. Qualcosa sul reveng p*rn o sullo scandalo delle false foto rubate? No, nulla di tutto questo. Diletta Leotta ha portato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2020 un monologo sulla bellezza, un “talento” spesso visibile chiaramente ma che nasconde un potere più effimero; perché la bellezza svanisce col tempo, con l’avanzare dell’età e delle rughe. Un concetto neanche tanto originale (qualcuno ricorda “Le Vecchietta Imbellettata” di Pirandello?) che è stato raccontato dalla conduttrice sportiva tirando in ballo sua nonna, seduta in platea. Sanremo 2020: il monologo ... ultimenotizieflash

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -