Sanremo 2020: conferenza stampa della prima serata in diretta (Di martedì 4 febbraio 2020) Sala stampa Ariston Roof Tutto pronto per la prima. Il Festival di Sanremo 2020 debutta stasera: dopo tanto parlare – e dopo qualche polemica – spazio allo spettacolo e alla musica. In diretta dall’Ariston Roof, seguiamo anche stamane la conferenza stampa tenuta dal conduttore Amadeus, dal direttore di Rai1 Stefano Coletta e dai protagonisti della manifestazione televisiva. Dall’incontro coi giornalisti si attendono dettagli proprio sullo show odierno. 12.20: Amadeus apre la conferenza stampa. 12.30: Nicola Savino, conduttore de L’Altro Festival: “Ringrazio Amadeus e Mediaset che mi ha dato la liberatoria. Faremo una cosa rivoluzionaria, questo è il primo Altrofestival e avremo una diffusione on demand. Siamo dei matti perché abbiamo portato in scena per la prima volta Myss Keta, che sta dando risultati incredibili alle prove. Tutti i cantanti sono ... davidemaggio

