Sanremo 2020, come si vota: il televoto e le altre giurie (Di martedì 4 febbraio 2020) Sanremo 2020, come si vota: il televoto e le altre giurie Sanremo 2020 come SI vota – Dal 4 all’8 febbraio su Rai 1 va in onda il 70esimo Festival di Sanremo. I 24 cantanti in gara si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria finale. A giudicarli 4 giurie differenti: demoscopica, orchestra del teatro Ariston, stampa e il televoto. Ma quando voteranno le giure? come si fa a votare le canzoni di Sanremo 2020? Vediamo insieme il regolamento nel dettaglio e tutte le informazioni. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Il nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2020 (con ulteriori tre modifiche: modifica del 28/11/2019, modifica del 12/12/2019, modifica del 06/01/2020) ha spiegato come e quando voteranno le varie giure. In ogni serata, nella sezione Campioni (24 artisti), saranno chiamate a votare giurie diverse: la giuria Demoscopica voterà per le prime 12 canzoni ... tpi

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -