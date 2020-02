Sanremo 2020: chi è Riki, il teen idol lanciato da Amici (Di martedì 4 febbraio 2020) 28 anni compiuti il 4 febbraio, giorno in cui sale per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo, Riccardo Marcuzzo in arte Riki arriva al Teatro Ariston dopo aver aprtecipato alla sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel mezzo anche i successi in Sudamerica e una campagna promozionale che ha fatto molto discutere. Biografia e l’esperienza ad Amici Riccardo Marcuzzo è nato a Segrate il 4 febbraio 1992, diplomatosi all’Istituto Europeo di Design a Milano si specializza in Design del Prodotto, apre uno studio di design ma poi abbandona per partecipare ad Amici 16 dove arriva al serale nella squadra blu capitanata da Elisa e si classifica al secondo posto. Perdo le parole Nel maggio 2017 arriva l’EP d’esordio Perdo le parole che si piazza al primo posto dei dischi più acquistati in Italia restandovi per 5 settimane consecutive, diventa doppio ... tvzap.kataweb

