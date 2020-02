Sanremo 2020, chi è Paolo Palumbo: il disabile che ha incontrato Obama e ora salirà sul palco del Festival: “Canto la Sla, voglio essere scomodo” (Di martedì 4 febbraio 2020) Parteciperà a Sanremo come cantante anche Paolo Palumbo, 22enne con Sclerosi laterale amiotrofica (Sla), una malattia neurodegenerativa e mortale. Il primo obiettivo di Palumbo è far conoscere il suo brano “Io sono Paolo”. Andrà in scena mercoledì 5 febbraio. Ha scritto lui il pezzo e lo canterà con Kumalibre (Cristiano Pintus, ndr) e Andrea Cutri che dirigerà l’orchestra. “Voglio cantare la Sla a Sanremo. Voglio essere scomodo ma efficace. Amadeus è stato coraggioso a invitarmi e lo ringrazio. Inoltre ho un sogno nel cassetto. Vorrei costruire un centro polifunzionale per l’assistenza dei disabili in una località di mare in Sardegna, dove possiamo essere seguiti e possiamo rilassarci”, spiega a ilfattoquotidiano.it Palumbo. Tra i suoi tanti impegni per diffondere i diritti dei disabili, il 22enne ha conosciuto l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama durante il “Seeds ... ilfattoquotidiano

