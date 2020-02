‘Sanremo 2020’, alla vigilia della prima serata del Festival ecco le emozioni dei cantanti in gara (Di martedì 4 febbraio 2020) Al via la settantesima edizione del Festival di Sanremo stasera su Rai 1 che vedrà per la prima volta alla conduzione Amadeus. Il presentatore, che è stato al centro di recenti polemiche per alcune sue esternazioni durante la conferenza stampa della manifestazione canora riguardanti l’inclusione nel cast di Francesca Sofia Novello (QUI per tutti i dettagli), è pronto per calcare il palco della kermesse sanremese e con lui tutti i concorrenti in gara. L’ emozione è ormai palpabile e tra di loro, alcuni hanno utilizzato Instagram per condividere con il pubblico e i follower sensazioni, pensieri ed emozioni. Direttamente da Amici di Maria De Filippi, si metteranno alla prova sul palco del Teatro Ariston Giordana Angi, Riki, Alberto Urso e Elodie. Per Alberto e la Angi arriva anche un “in bocca al lupo” ed il sostengo dalla dama del Trono Over Gemma Galgani, e ... isaechia

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Paoletta_F : #Sanremo2020, @MarroneEmma ospite del Nutella Stage in Piazza Colombo - ZuccheroSugar : ???? ?????????????? ???? ????????... Zucchero super ospite del Festival di Sanremo 2020 mercoledì 5 febbraio. #Sanremo2020 #DOC… -