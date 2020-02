San Valentino, i migliori outfit per sorprendere la vostra dolce metà (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi Giovanna Fusco Se siete in procinto di organizzare la serata di San Valentino non potete sicuramente trascurare l’outfit, anche qualora voleste rimanere a casa, perché si sa, non è un’occasione qualunque. Ogni look deve farvi sentire seducenti, quindi il consiglio è scegliere con cura i capi che possano consentirvi di essere a vostro agio ma con classe, senza rinunciare alla vostra femminilità. Sono due le parole d’ordine di questa ricorrenza: “cuori” e “rosso”, ma nulla è obbligatorio e spesso l’originalità sta proprio nel cambiare rotta e adattare qualcosa alla nostra personalità. L’outfit dipenderà dunque soprattutto dal gusto personale e anche dalla storia d’amore che state vivendo; per questo motivo vi proporremo diversi abbinamenti, in base a ciò che volete essere: romantiche e sognatrici o più aggressive e sexy. Se il vostro è uno stile bon ton, ... anteprima24

vogue_italia : La nuova collezione di @intimissimi per San Valentino ?? con la splendida @BruMarquezine - repubblica : Roma-Friedkin, nuova riunione nella sede del club: si lavora per chiudere entro San Valentino - AngelaLomelo : Alla prima domanda tipo 'cOn ChI pAsSi SaN vAlEnTiNo? xd' spacco tutto. -