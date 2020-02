Salute: indagine sui rossetti, un terzo non è sicuro (Di martedì 4 febbraio 2020) Il rossetto: uno dei cosmetici più utilizzati e più amati. Lo indossano quotidianamente 2 donne su 10, mentre per tutte le altre è un vezzo per le occasioni speciali. Un prodotto che, essendo a contatto con le labbra, può essere ingerito e che, in più, viene applicato più volte al giorno. Ecco perché Altroconsumo ha analizzato in laboratorio 14 marche di rossetto per capire se gli ingredienti in essi contenuti siano sicuri per la Salute. Dall’indagine – pubblicata su Altroconsumo InSalute di febbraio 2020 – è emerso che quasi un terzo dei rossetti analizzati – 5 su 14 – contiene ingredienti (Mosh e Moah) potenzialmente rischiosi per la Salute. Si tratta di quelli dei negozi monomarca Kiko, Mac e Nyx, Too Faced venduto nella catena di profumerie Sephora e Avril, un brand di cosmetici ecologici. Andando più nel dettaglio, Altroconsumo ha verificato innanzitutto la presenza di ... meteoweb.eu

