Salerno, domenica corteo silenzioso in memoria dell’esodo giuliano (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Il 10 febbraio è stata istituita la giornata del Ricordo in memoria dell’esodo giuliano e di tutte le vittime di quelle terre trucidate e gettate, alcune ancora vive, in profonde gole carsiche chiamate foibe. L’unica loro colpa era quella di essere italiani. In loro memoria, domenica 9 febbraio alle ore 18 a Salerno, l’associazione politico culturale “Salerno ai salernitani” ha organizzato un corteo silenzioso che muoverà da via Velia fino al monumento ai caduti situato nella piazza antistante la stazione attraversando il lungomare Trieste dove verrà posta una corona di fiori e recitata la preghiera delle foibe. 75 anni sono passati da quell’immane tragedia ed è giusto ricordare nostri connazionali che patirono una persecuzione così cruenta, ma è arrivato anche il tempo della pacificazione nazionale, in cui ... anteprima24

