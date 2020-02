Salame ritirato dal mercato per salmonella: l’annuncio del Ministero (Di martedì 4 febbraio 2020) Il 4 febbraio il Ministero della Salute ha deciso il ritiro del lotto P193030 del Salame casereccio prodotto della linea Salumi Vida, ritirato dal mercato per rischio salmonella. La causa sarebbe stata la possibile presenza della salmonella all’interno dell’alimento. Salame ritirato per rischio salmonella Molto rigoroso sui controlli, il Ministero della Salute sorveglia ogni tipo di alimento immesso sul mercato e molto spesso ne impedisce la vendita per vari motivi. Infatti, solo negli ultimi dieci giorni sono stati ritirati numerosi prodotti, tra cui lotti di uova. Il comunicato del Ministero riguardante il Salame casereccio dei Salumi Vida dichiara la “Possibile contaminazione microbiologica salmonella spp“. In caso il consumatore lo abbia già acquistato, il suggerimento è di “Restituire il prodotto nel punto vendita”. Cos’è la salmonella Nel ... notizie

Salame ritirato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salame ritirato