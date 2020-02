Sabrina Ferilli, condannato lo stalker che la perseguitava da cinque anni: “Diceva che lo mandavano i marziani” (Di martedì 4 febbraio 2020) Per cinque anni aveva perseguitato Sabrina Ferilli, mandandole decine di lettere o presentandosi sotto casa sua con un mantello o una rosa. Diceva che aveva copioni strepitosi da offrirle, che l’amava e che i “marziani” gli avevano chiesto di “unirsi carnalmente a lei” per la sopravvivenza dell’umanità: il tribunale di Roma ha condannato a un anno di reclusione lo stalker, un 69enne di un paesino in provincia di Viterbo. L’attrice romana, che non si è costituita parte civile, aveva sporto denuncia un anno fa, nel febbraio 2019. In audizione aveva raccontato il suo dramma quotidiano: da quando 5 anni fa un fan accanito aveva cercato di avvicinarla, la sua vita non è più stata la stessa: “Stava sotto casa mia per ore. Una intrusione continua nella mia vita privata”. Sempre con una rosa in mano, imperterrito, non aveva desistito neanche ... ilfattoquotidiano

