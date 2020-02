Rugby femminile | Sei Nazioni 2020 | le convocate dell’Italia per la trasferta in Francia

Francia-Italia Rugby femminile - Sei Nazioni 2020 : programma - orario - tv - data - streaming : Seconda giornata per il Sei Nazioni di rugby al femminile: ad aprire il programma è l’Italia che è reduce dalla spettacolare vittoria in terra gallese. Le azzurre volano in Francia, per continuare a sognare in grande. Appuntamento sabato sera: andiamo a scoprire il programma completo e come seguire l’incontro in diretta. programma Francia-Italia SEI Nazioni rugby femminile 2020 II giornata Sabato 8 febbraio Francia v Italia ore ...

Rugby femminile - l’Italia salirà al quinto posto del ranking mondiale. Miglior classifica di sempre per le azzurre : L’ufficialità arriverà soltanto domani, con l’aggiornamento del ranking mondiale, ma a conti fatti, dopo la vittoria esterna sul Galles di oggi, l’Italia del Rugby femminile sarà al quinto posto della classifica per la prima volta nella storia: le azzurre infatti scavalcheranno Australia ed USA e ritoccheranno il Miglior piazzamento assoluto, dato che al massimo erano state seste. Oltretutto il margine sulle australiane, da ...

VIDEO Galles-Italia 15-19 - Highlights Sei Nazioni Rugby femminile 2020 : esordio vincente per le ragazze di Di Giandomenico : Si è aperto co il successo dell’Italia in Galles per 15-19 la prima giornata del Sei Nazioni 2020 di rugby femminile: la Nazionale azzurra mette il primo tassello verso la rincorsa al podio passando in casa della selezione che lo scorso anno aveva strappato il pari a Lecce. Decisive le mete di Bettoni nel primo tempo, e Magatti e Stefan nella ripresa. VIDEO Highlights Galles-Italia 15-19 SEI Nazioni femminile ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2020 : l’Inghilterra passa in Francia - vincono Irlanda ed Italia : La prima giornata del Sei Nazioni 2020 di Rugby femminile ha visto tre gare vibranti ed in bilico fino all’ultimo. L’Inghilterra passa in Francia ed ipoteca già il successo nel torneo, mentre l’Italia trova un’importantissima vittoria in Galles. Soffre l’Irlanda ma trova il successo interno sulla Scozia. Francia-INGHILTERRA 13-19 Era il big match di giornata, che valeva probabilmente la vittoria finale nel torneo. ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2020 : Galles-Italia 15-19. Azzurre corsare a Cardiff - impresa delle Giaguare! : L’Italia passa in Galles per 15-19 nella prima giornata del Sei Nazioni 2020 di Rugby femminile e mette il primo tassello verso la rincorsa al podio passando in casa della selezione che lo scorso anno aveva costretto le Azzurre al pari a Lecce. Decisive le mete di Bettoni nel primo tempo, e Magatti e Stefan nella ripresa. Nel primo tempo le padrone di casa passano a condurre con il piazzato di Wilkins al 3′. L’Italia accusa il ...

LIVE Galles-Italia 15-19 Rugby femminile - Sei Nazioni 2020 in DIRETTA : esordio vincente per le azzurre! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. Molto bene fisicamente le nostre ragazze, da gestire meglio gli ultimi 5 metri di campo, soprattutto in fase offensiva, ma tutto lascia ben sperare. Prossimo appuntamento sabato 8 febbraio contro la Francia, sfida a dir poco importante per il proseguimento del torneo. Franco ...

Rugby a 7 : a Sydney non si ferma il dominio della Nuova Zelanda femminile : Non cambia la musica nel Rugby 7s femminile, con le Sevens Series che questo weekend sono andate in scena a Sydney, Australia. Vincono le ragazze della Nuova Zelanda e per le Black Ferns 7s è la quarta vittoria consecutiva e il quarto successo su cinque tappe del torneo mondiale della disciplina olimpica. E a pochi mesi da Tokyo 2020 le neozelandesi sono sempre più le favorite d’obbligo per la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici. Dopo ...

Galles-Italia Rugby femminile in tv oggi : orario Sei Nazioni 2020 - programma - streaming - diretta in chiaro : Così come per gli uomini e per gli under 20, per l’Italia partirà in Galles anche il Sei Nazioni 2020 di rugby femminile, che scatterà tra poche ore, oggi, domenica 2 febbraio, alle ore 14.00 italiane. Le azzurre vorranno confermare il secodo posto della scorsa edizione alle spalle dell’Inghilterra. Il match inaugurale del torneo verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile in abbonamento ...