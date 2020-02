Romina Power la confessione choc: lasciò Al Bano per la malattia della sorella, la verità sulla separazione (Di martedì 4 febbraio 2020) Romina Power e il rapporto con la sorella Taryn Come tutti ben sanno Romina Power ha una sorella, Taryn, i cui rapporti non sono stati sempre rose e fiori. Quest’ultima ha esordito come attrice all’età di 22 anni, ma poi a causa di una serie di inquietudini personali la sua carriera artistica non decollò mai. Anche la sua vita sentimentale è stata abbastanza burrascosa, infatti si è sposata ben tre volte. Il primo matrimonio col fotografo Norman Seef, al quale ha dato la figlia Tai Dawn Seeff, poi il musicista Tony Fox Sales, mettendo al mondo Anthony Tyrone e Valentina e infine quello con William Greendeer, da cui ha avuto la quarta figlia, Stella Bianca. Conflitto tra Al Bano e Taryn Romina Power e Taryn per tutta l’adolescenza erano molto legate. Infatti, quando la cantante statunitense conobbe Al Bano e decise di seguirlo in Italia, la famiglia era contraria, ... kontrokultura

