Romina Jr Carrisi: altezza, Instagram, biografia, foto (Di martedì 4 febbraio 2020) Conosciamo meglio Romina Jr Carrisi, figlia minore dell'amatissima coppia formata da Al Bano e Romina Power, ospiti della settantesima edizione del Festival di Sanremo, in onda dal 4 all'8 febbraio 2020.Nata il 1° giugno 1987 a Cellino San Marco, città natale del padre e feudo della famiglia Carrisi, Romina Jr (o "Uga", come viene chiamata dai parenti stretti) aveva solo dodici anni quando la mamma Romina e il papà Albano decisero di separarsi, lasciando mezza Europa di stucco. Oltre alla separazione, da piccola ha dovuto affrontare anche la scomparsa della sorella maggiore Ylenia, di cui si sono perse le tracce da ormai circa 30 anni. Con due genitori di grande successo, dal proverbiale talento canoro, Romina Jr comincia da subito a manifestare un certo interesse per l'arte. A differenza dei genitori, tuttavia, i canali con cui riesce a veicolare all'esterno tutto il suo mondo sono ... blogo

infoitcultura : Albano Carrisi raccoglie l’attimo e poggia la mano | L’imbarazzo di Romina - zazoomnews : Albano Carrisi raccoglie l’attimo e poggia la mano L’imbarazzo di Romina - #Albano #Carrisi #raccoglie #l’attimo… - infoitcultura : Loredana Lecciso fa impazzire Albano Carrisi | Scaccomatto a Romina prima d Sanremo -