Roma,droga e mafia: 33 misure cautelari

I Carabinieri del comando provinciale di, in collaborazione con la Guardia Civil spagnola, hanno eseguito 33nei confronti di due diverse associazioni, una vicina alla 'ndrangheta e una vicina alla camorra, collegate nel settore del narcotraffico Gli arresti,nell'ambito dell'operazione "Akhua",sono eseguiti nelle province di,Napoli,Cagliari,Oristano, Reggio Calabria e Varese, ma anche in Spagna. Eseguito anche un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa un milione di euro.(Di martedì 4 febbraio 2020)