Roma, la lista per l’Europa League: ci sono Carles Perez e Gonzalo Villar, fuori Ibanez (Di martedì 4 febbraio 2020) Ecco la nuova lista Uefa della Roma per la seconda fase dell’Europa League 2019/2020: ci sono Cetin, Villar e Perez mentre restano fuori Jesus e Ibanez. Escono dalla lista Florenzi, che è andato in prestito al Valencia, e Zaniolo oltre al brasiliano. C’è Diawara, che oggi avrà il responso sull’eventuale operazione, invece rimane fuori dalla lista Zappacosta. fanpage

