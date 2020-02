Roma, Kluivert sogna in grande: «Vorrei alzare la Champions da giallorosso» (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma, Kluivert sogna in grande sul futuro: «Vorrei avere la maglia giallorossa addosso quando alzerò al cielo la Champions League» È un Justin Kluivert che sogna in grande quello che si racconta ai microfoni di Dazn. Il giovane olandese, alla sua seconda stagione con la maglia della Roma, confessa di avere un desiderio non da poco nel cassetto. «Voglio che mi scattino esattamente la stessa foto che fecero a mio padre un giorno con la Champions League tra le mie mani. Quale maglia avrò addosso quando vincerò la Champions? Spero quella della Roma, ma nessuno può leggere il futuro. Il futuro è tutto da scrivere». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

