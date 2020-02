Roma, il Bologna si avvicina. Kolarov verso la titolarità (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma, il Bologna si avvicina a grandi passi. Probabile che Fonseca dia nuovo spazio a Kolarov, dopo le due panchine consecutive Si avvicina inesorabilmente l’impegno di venerdì sera della Roma contro il Bologna. Dopo l’opaca prestazione di Reggio Emilia i giallorossi sono chiamati a svoltare nuovamente per non abbandonare il quarto posto. Dopo due turni di fila di riposo, è probabile che Paulo Fonseca dia nuovo spazio a Kolarov, apparso in difficoltà fisiche nelle ultime uscite. Le due panchine potrebbero averlo rigenerato e il tecnico spera in una risposta positiva del serbo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

